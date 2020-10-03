مصدر داخل ليفربول يوضح حقيقة إصابة صلاح بكورونا

أوضح نادي ليفربول حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حقيقة ما يجري تناقله بشأن إصابة مهاجمه المصري محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة.

وقد تناقلت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إصابة صلاح بفيروس كورونا المستجد، بعد ساعات من إصابة زميله المهاجم السنغالي ساديو ماني به.

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ونفى مصدر داخل نادي ليفربول لصحيفة "العين الرياضية" إصابة النجم المصري بفيروس كورونا.

وقال المصدر وفقا لـ"العين الرياضية" إن جميع لاعبي ليفربول يخضعون للفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد بشكل يومي، دون أن تثبت إيجابية عينة إلا من تم الكشف عن إصابتهم.

وأوضح المصدر أن اللاعب وزملاءه في الفريق خضعوا للفحوصات الطبية بعد إصابة كل من الإسباني تياغو ألكانتارا والسنغالي ساديو ماني بفيروس كورونا، وجاءت نتيجة العينات سلبية.

وأكد المصدر أن اللاعب سليم تماما، ويستعد مع الفريق لخوض مباراة أستون فيلا المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد مدة قصيرة من انتشار خبر إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، تجاهل اللاعب تلك الأنباء من خلال نشر "تغريدة" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشر المصري صورة له من حملة إعلانية يقوم بها، مع الاكتفاء بالتعليق عليها من خلال وضع رمز الابتسامة، دون التعليق أكثر من ذلك.

ويستعد ليفربول لمواجهة ضيفه أستون فيلا، مساء الأحد، على ملعب الأخير، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأمام محمد صلاح فرصة ذهبية للتسجيل في هذه المباراة في غياب ماني، ليصل إلى هدفه "اليوبيلي" رقم 100 في إنجلترا، سواء مع ليفربول أو فريقه السابق تشيلسي.

المصدر: "al-ain"