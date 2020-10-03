رسميا.. ليون يحسم مصير الثنائي ديباي وحسام عوار

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، قراره النهائي بشأن إمكانية بيع نجمي الفريق حسام عوار والهولندي ممفيس ديباي.

وأكدت شبكة "راديو مونت كارلو" نقلا عن إدارة الإعلام بنادي ليون، أن ديباي وعوار مستمران مع الفريق في الموسم الجاري، ولن ينتقلا لأي ناد آخر.

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وأضافت أن اللاعبين ينتظمان في مران الفريق اليوم وسيكونان ضمن قائمة مباراة أولمبيك مارسيليا، غدا الأحد، في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وارتبط اسم ممفيس ديباي بقوة بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، ليلحق بمدربه السابق في منتخب هولندا، رونالد كومان، المدير الفني الحالي للبارسا.

بينما حظي حسام عوار باهتمام عدد من الأندية، أبرزهم ريال مدريد الإسباني وأرسنال وباريس سان جيرمان الفرسي.

المصدر: وكالات