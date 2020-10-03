زيدان يكشف موقفه من التعاقد مع حسام عوار

أشاد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بقدرات مواطنه حسام عوار، لاعب ليون الفرنسي، مشيرا إلى إمكانية انضمامه إلى الفريق الملكي يوما من الأيام.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي المكرس لمباراة فريقه أمام مضيفه ليفانتي، غدا الأحد: "التعاقد مع حسام عوار؟.. لا أعرف ما هي المعلومات التي لديكم، لكنه لاعب رائع وأعرفه، وربما في يوم من الأيام سيكون قادرا على اللعب لريال مدريد، لكن الآن لدي فريق وسأعتمد عليه".

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أما فيما يتعلق بالمواجهة ضد ليفانتي، فقال زيدان: "هذه المباراة الثالثة خارج ملعبنا، ونعرف إلى أين نحن ذاهبون، والعام الماضي كانت مواجهتهم صعبة للغاية، ونحن مستعدون جيدا".

وأضاف: "الإصابات؟ أنا محظوظ لوجودي هنا، وأستفيد كل يوم، ودائما أنا إيجابي، ولا أرى أشياء سلبية للغاية حتى لو تعقدت الأمور، ولا نحب أن نعاني بسبب الإصابات، لكن علينا أن نتقبل ذلك ولن نبحث عن أعذار، وأملك الكثير من المواهب، ويمكننا دفع الأمور إلى الأمام".

وتابع: "سنظهر شخصيتنا حين نكون في الملعب، ولا نتحكم في البقية، حيث نتلقى انتقادات دائما، وسنفعل الشيء نفسه دائما، وكلما كانت هناك صعوبات، يكون هناك الكثير من الأحاديث".

وأشارت تقارير صحفية إلى اهتمام كبير من قبل أندية أوروبية، من بينها أرسنال وريال مدريد، بضم حسام عوار، البالغ من العمر 22 عاما، والذي يرتبط بعلاقة جيدة بزيدان وينحدر هو الآخر من أصول جزائرية.

Real Madrid 'launch last-minute bid to hijack a deal for Arsenal target Houssem Aouar' https://t.co/g6L7u0NEzM — MailOnline Sport (@MailSport) October 3, 2020

واستدعى ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، عوار لمواجهة أوكرانيا وديا، قبل مواجهتي البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية.

المصدر: وكالات