برشلونة  ينجز مهمته في فيغو بعشرة لاعبين

خرج فريق برشلونة بفوز ثمين من ملعب مضيفه سيلتا فيغو (3-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح مهاجم برشلونة الصاعد أنسو فاتي التسجيل مبكرا، في الدقيقة 11 من انطلاق صافرة البداية. بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الإوروغوياني لوكاس أولازا، في الدقيقة 51 خطأ في مرماه.

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واختتم سيرجي روبيرتو ثلاثية الضيوف في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا للضائع من وقت المباراة.

وأكمل الفريق الكتالوني المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الفرنسي كليمونت لينغليت في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي أقيم على ملعب "بالايدوس" في مدينة فيغو.

وحقق برشلونة انتصاره الثاني على التوالي في الموسم الجديد، في ثاني مباراة له، وتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الليغا، برصيد 6 نقاط.

في المقابل، مني سيلتا فيغو بالهزيمة الأولى له بعد انتصار وتعادلين، وتراجع إلى المركز الحادي عشر، حتى الآن، على سلم الترتيب برصيد 5 نقاط.

المصدر: RT