المغربي النصيري ينقذ إشبيلية بهدف قاتل... فيديو

انتزع فريق إشبيلية انتصارا في الوقت القاتل من ضيفه ليفانتي (1-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الفريق الأندلسي بالفضل في انتصاره للاعبه المغربي يوسف النصيري، الذي اقتنص هدف الفوز اليتيم له في الوقت القاتل المحتسب بدلا من الضائع للقاء، على ملعب "راموس سانشيز بيزخوان"، في مدينة إشبيلية.

وحقق إشبيلية انتصاره الثاني على التوالي، ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما مني ليفانتي بالهزيمة الثانية تخللهما فوز واحد، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم الترتيب برصيد 3 نقاط فقط.

المصدر: RT