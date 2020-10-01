قرعة دوري الأبطال.. صلاح وفريقه ليفربول في مجموعة "الحصان الأسود"

أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للموسم الجديد (2020-2021)، التي جرى سحبها اليوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية، فريق ليفربول في مجموعة يخشى منها.

وسيلعب النجم المصري محمد صلاح وزملاؤه في فريق ليفربول في المجموعة الرابعة (D)، ضد كل من أياكس أمستردام الهولندي، وأتالانتا الإيطالي، وميديتيلاند الدنماركي.

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يذكر أن ليفربول خرج من النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا، من الدور السادس عشر على يد أتلتيكو مدريد الإسباني، إثر خسارة "الريدز" ذهابا (0-1) على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد، وإيابا (2-3) في معقله على ملعب "أنفيلد" بمدينة ليفربول.

في حين لعب فريق أتلانتا دور "الحصان الأسود" في نسخة العام الماضي الإستثنائية بسبب تفشي وباء كورونا، حيث تألق بشكل لافت وحقق نتائج رائعة، ووصل إلى الدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بصعوبة (1-2) في المواجهة التي تألفت من مباراة واحدة، بسبب كورونا.

أما فريق أياكس أمستردام، الذي لعب دور الحصان الأسود في النسخة قبل الماضية عندما أطاح بفريق ريال مدريد من دور الستة عشر ويوفنتوس من الدور ربع النهائي، فقد خرج من دور المجموعات، بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف كل من المتصدر فالنسيا الإسباني ووصيفه تشيلسي الإنجليزي.

وتوج ليفربول ست مرات في تاريخه بلقب بطل المسابقة الأوروبية المرموقة، في الأعوام (1977، 1978، 1981، 1984، 2005، 2019).

المصدر: RT