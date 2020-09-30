صدام سعودي إيراني على الأرض القطرية

ضرب فريق برسيبوليس الإيراني موعدا مع نادي النصر السعودي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم (المنطقة الغربية)، على ملعب جاسم بن حمد، في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء تأهل الفريق الإيراني على حساب باختاكور الأوزبكي، إثر فوزه عليه بهدفين أحرزهما المهاجم عيسى الكسير في الدقيقتين (49 و66) من عمر المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، على ملعب جاسم بن حمد.

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بينما صعد نادي النصر لأول مرة في تاريخه إلى هذا الدور، على حساب الأهلي، بفوزه عليه بهدفين نظيفين في "الديربي" السعودي الذي جمعهما يوم الأربعاء أيضا، في الدوحة.

المصدر: RT