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النصر يهزم الأهلي في "الديربي" السعودي بقطر (فيديو)

الرياضة

النصر يهزم الأهلي في
RT
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حقق نادي النصر انجازا تاريخيا بصعوده إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوزه على الأهلي (2-0) في "الديربي" السعودي الذي يجمعهما اليوم الأربعاء.

وأحرز هدفي النصر "العالمي" كل من اللاعبين، الأرجنتيني غونزالو مارتينيز، وعبدالفتاح توفيق عسيري في الدقيقتين (13 و55) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم، على ملعب جاسم بن حمد، في العاصمة القطرية الدوحة.

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وسيكون النصر الذي بلغ لأول مرة في تاريخه الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 (المنطقة الغربية)، بانتظار الفائز من المواجهة التي ستجمع فريقي بيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي، على الملعب ذاته، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: RT 

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