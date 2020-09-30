شاهد.. بايرن ميونخ يرفع كأس السوبر من جديد!

توج فريق بايرن ميونخ بطل الدوري وكأس ألمانيا بقلب بطل كأس السوبر أيضا، على حساب غريمه التقليدي بروسيا دورتموند في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء.

وأحرز ثلاثية العملاق البافاري كل من اللاعبين، الفرنسي كورينتين توليسو، وتوماس مولر، وجوشوا كيميتش في الدقائق (18 و32 و82) على الترتيب.

«Бавария» показала, как выглядит идеальная контратака. Красота 🤩



После первого тайма счет 2:1 в пользу Мюнхена:https://t.co/lnQpLwzcxEpic.twitter.com/fn2RWv3k8i — Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2020

بينما سجل ثنائية بوروسيا دورتموند كل من لاعب خط الوسط جوليان براندت والمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقتين (39 و55) من عمر المباراة التي جرت على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ.

Левандовский привез атаку на ворота Нойера, и Холанд не простил.



В Мюнхене 2:2, весь огонь еще впереди:https://t.co/oGRnnXahZBpic.twitter.com/jeNnwSRpcV — Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2020

ورفع بايرن ميونخ كأس السوبر للمرة الثامنة في تاريخه ليعزز رقمه القياسي، مبتعدا بفارق لقبين عن وصيفه بوروسيا دورتموند.

وواصل فريق بايرن ميونخ بذلك حصد الألقاب بعد تتويجه بلقب بطل الثنائية المحلية، دوري "البوندسليغا" وكأس ألمانيا، والثنائية الأوروبية، دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليغ" وكأس السوبر الأوروبي.

المصدر: وكالات