توتنهام يطيح بتشيلسي من كأس رابطة المحترفين

صعد فريق توتنهام إلى دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، بفوزه على ضيفه تشيلسي بركلات الترجيح (5-4) بعد تعادلهما في الوقت الأصلي للمباراة (1-1) اليوم الثلاثاء.

وسجل المهاجم الألماني تيمو فيرنر هدف السبق للضيوف مبكرا في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.

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ورد عليه المهاجم الأرجنتيني إيريك لاميلا بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

واحتكم الفريقان مباشرة بعد الوقت الأصلي لركلات الترجيح التي ابتسم الحظ فيها لتوتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي حسم النتيجة لصالحه بخمسة أهداف مقابل أربعة لتشيلسي بقيادة المدرب فرانك لامبارد.

المصدر: RT