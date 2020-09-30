شاهد.. مورينيو يبحث عن لاعب في دورات المياه

خطف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الأضواء بتصرفاته المثيرة، خلال لقاء فريقه توتنهام أمام ضيفه تشيلسي (5-4) بركلات الترجيح أمس الثلاثاء، في دور 16 لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

والتقت عدسات الكاميرات مورينيو "السبيشل وان" وهو يترك أرضية الملعب، في الدقيقة 77، متوجها إلى دورات المياه للحاق بلاعبه إيريك داير، لكي يزجه في المواجهة.

Jose Mourinho was NOT happy when Eric Dier ran to the toilet during the match 🚽



So he ran after him! 🤣#TOTCHE



🎥 @DAZN_CApic.twitter.com/WBaEn2hK11 — Goal (@goal) September 29, 2020

وأوضح مورينيو ما حدث بعد المباراة، قائلا: "كنا نحاول تدعيم الفريق باللاعبين المتاحين، ما حدث لإريك داير ليس طبيعيا، يجب أن أشيد به بطريقة خاصة، من المفترض أن يكون إشراك لاعب واحد في مباراتين خلال 48 ساعة محرما في هذا المستوى، ما فعله لا يمكن للبشر فعله".

وأضاف: "داير كان عليه أن يذهب، لم يملك أدنى فرصة، ربما يكون أمرا عاديا عندما تعاني من الجفاف، كان يتوجب علي الضغط عليه للعودة، لكنه مثال عظيم للجميع، إذا كان المسؤولون لا يهتمون باللاعبين فأنا أهتم".

أما إيريك داير علق على "الواقعة" قائلا: "جوزيه لم يكن سعيدا ولكن لم يكن في يدي أي شيء أستطيع فعله، إنه نداء الطبيعة".

كما دخل مورينيو في مشادة كلامية مع مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم "البلوز" في الشوط الأول بهدف أحرزه تيمو فيرنر، في الدقيقة 19.

ولكن مورينيو "السبيشل وان" بادر بمصافحة لامبارد بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (1-1) وقبل بدء سلسلة ركلات الترجيح، التي لجأ إليها الفريقان مباشرة، وحسمها توتنهام لصالحه (5-4).

المصدر: وكالات