شاهد.. مشادة بين "الأستاذ" مورينيو و"التلميذ" لامبارد

نشب خلاف بين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، وفرانك لامبارد مدرب تشيلسي خلال مباراة الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن دور الـ16 لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

والتقطت عدسات الكاميرات مشادة كلامية بين مورينيو ولامبارد، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم تشيلسي في الشوط الأول بهدف أحرزه تيمو فيرنر، في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.

Old friends Jose Mourinho and Frank Lampard exchanged words on the touchline during the first half at the Tottenham Hotspur Stadium.pic.twitter.com/dNJXJ5lLD0 — Sky Sports (@SkySports) September 29, 2020

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وبادر مورينيو "السبيشل وان" بمصافحة لامبارد بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (1-1) وقبل بدء سلسلة ركلات الترجيح، التي لجأ إليها الفريقان مباشرة وحسمها توتنهام لصالحه (5-4).

يذكر أن مورينيو تولى مهمة تدريب تشيلسي في ولايتين الأولى بين عامي (2004 و2007) والثانية بين عامي (2013 و2015)، عندما كان لامبارد لاعبا في صفوف "البلوز" في الفترة ما بين عامي (2001 و2014)، وتوجا معا بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين عامي 2005 و2006.

المصدر: RT