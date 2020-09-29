زيدان: هازارد لديه مشكلة كبيرة

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، على صعوبة مباراة فريقه أمام ضيفه بلد الوليد غدا الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: "بلد الوليد منافس معقد يمكنه أن يؤذينا داخل أو خارج ملعبنا، وما يتعين علينا القيام به هو اللعب بشكل جيد، ومواصلة اللعب بنفس الدافع الذي كنا عليه العام الماضي".

وردا على سؤال حول عدم اعتماده على الثنائي البرازيلي فينيسيوس ورودريغو معا، قال الفرنسي: "هذه الأسئلة تجعلني أضحك، فهذا ريال مدريد وأنا مع اللاعبين كل يوم، وهذا هو واقع النادي فهناك من يلعب بشكل أكثر أو أقل، وأريد الفوز وهم لاعبون صغار، وحين تكون في عمر الـ21 عاما فأنت تلعب أو لا تلعب".

وأضاف: "كل مباراة يجب أن أعتمد على 11 لاعبا، ولا مجال لمزيد من الهفوات، وسأختار دائما طالما أنا موجود في منصبي، وحين لن أكون هنا سيأتي شخص آخر يفعل ما يشاء، وأتمنى أن أكون شرحت موقفي جيدا".

وعن موقفه من النجم البلجيكي إيدين هازارد، أجاب: "عودته قريبة، وهو مستعد بالفعل، ويتدرب جيدا مع الفريق، لكننا نعلم أنه لم يتدرب كثيرا، وسنرى لاحقا".

وعلق على سؤال عن افتقار هازارد للاحترافية، قائلا: "لا أعتقد ذلك، يمكنكم التحدث، لكن ما يريده هو اللعب، لكن لديه مشكلة كبيرة تزعجه لفترة طويلة، والموسم طويل جدا ويريد أن يكون مع زملائه في الفريق".

وأما فيما يتعلق بتراجع مستوى المدافع الفرنسي رافائيل فاران والأخطاء التي ارتكبها مؤخرا، قال زيدان: "تعافى فاران؟ لا أظن أنه فقد مستواه، لقد ارتكب خطأ يمكن أن يحدث وسيواصل مشواره الرائع الذي قدمه العام الماضي، ورد فعله هذا الموسم يظهر كم هو لاعب رائع، وفي بعض الأحيان لا نهتم بما يقال، وأقدر عزمه على الفوز مرة أخرى والرد".

وعن الجدل حول عمل تقنية الفيديو "VAR":

قال زيدان: "الجدل حول الفار؟ نعم يفاجئني انتقاد النجاحات، ولن أتحدث عن هذه الأشياء، ويمكن للجميع إبداء رأيهم كما هو الحال دائما، ولا يمكننا فعل شيء أكثر من التركيز على عملنا، ونفكر في المباريات".

وأردف: "يوفيتش؟ يجب أخذ كل شيء في الاعتبار، وحتى آخر يوم في السوق سوف نرى ما سيحدث، وكل اللاعبين بخير وهذا المهم".

وحول أسلوبه هذا الموسم، كشف: "بالنسبة لي هو التوازن، ولا أعرف ما إذا كنتم تعرفون ما أفعله كل مباراة، وفي النهاية المهم بالنسبة لي هو تحريك الفريق، فنحن نلعب بثنائي هجومي ويمكننا اللعب بثلاثي، ويمكننا تغيير الكثير من الأشياء. لدينا العديد من الموارد في الهجوم، ونعلم أنه يمكننا تحسين اللاعبين واستخدامهم في لحظة معينة اعتمادا على المباريات، ونعمل على ذلك بهدوء. لست منزعجا من النقد، ولا شيء أكثر. يوفيتش أو مايورال؟ سأعتمد على كل اللاعبين الموجودين ثم سنرى".

وتابع: "هناك تحديات صغيرة نواجهها، فالدوري طويل لكن لدي فريق يريد الفوز دائما، والأمر ليس سهلا لأننا نلعب كل ثلاثة أيام، وأعتقد هذا ما نحبه بأن نلعب ضد منافسين متحمسين، ونتدرب أقل ونلعب، وسوف نعاني بالتأكيد، لكنه جزء من سباق وعلينا قبوله".

المصدر: وكالات