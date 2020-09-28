نيمار يثير القلق في باريس

تحوم شكوك حول مشاركة البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم في مباراته أمام أنجيه يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن الجولة السادسة من الدوري "ليغ1".

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن مشاركة نيمار أمام أنجيه لم تتأكد بعد، وذلك لإصابة اللاعب البرازيلي في عضلة الساق خلال مباراة ريمس، أمس الأحد.

وأضافت أن نجم الفريق الباريسي ينتظر نتائج الفحوصات الطبية لتأكيد مدى جاهزيته لخوض هذه المباراة.

كما أشارت "ليكيب" إلى أن نيمار ينتظر أيضا نتائج اجتماعات اللجنة التأديبية يوم الأربعاء المقبل، بشأن الأحداث التي شهدتها الدقائق الأخيرة من مباراة "الكلاسيكو" بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، وأسفرت عن طرد خمسة لاعبين من الطرفين، من ضمنهم نيمار بعد اعتدائه بالضرب على الإسباني ألفارو غونزاليس مدافع مارسيليا.

وزعم نيمار، أن غونزاليس وجه له عبارات عنصرية ووصفه بـ"القرد القذر" و"الأسود الملعون"، وذلك وفقا لما نقلته قناة "تيليفوت" الفرنسية.

وتعرض نيمار وزميله الأرجنتيني لياندرو باريديس لعقوبة الإيقاف لمباراتين مع مباراة إضافية مع إيقاف التنفيذ.

وأعلنت رابطة المحترفين عن فتح التحقيق في مزاعم اللاعب البرازيلي بأن ألفارو غونزاليس وجه له إساءات عنصرية.

وسيكون نيمار وغونزاليس مهددين بالإيقاف لمدة 10 مباريات، في حال إدانة الثنائي في تبادل الإساءات العنصرية.

المصدر: وكالات