"ديربي" سعودي جديد في قطر

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 (المنطقة الغربية)، التي جرى سحبها اليوم الاثنين، عن مواجهة سعودية جديدة بين النصر والأهلي.

وسيقام "الديربي" السعودي بين النصر والأهلي، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب جاسم بن حمد، في العاصمة القطرية الدوحة.

بينما ستجمع المباراة الأخرى فريقي بيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي، على الملعب ذاته.

ربع نهائي 🔥



كيف رأيت نتائج القرعة؟ 💭 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 28, 2020

وتعد هذه المواجهة السعودية الثانية في الأدوار الحاسمة للبطولة القارية، بعد مواجهة النصر والتعاون في دور الـ16 والتي حسمها المهاجم المغربي حمد الله لصالح النصر بهدف وحيد.

في المقابل، تأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي على حساب نادي شباب الأهلي الإماراتي، بفوزه عليه بركلات الترجيح (4-3).

بينما بلغ بيرسبوليس الدور ذاته على حساب السد القطري، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في حين تغلب باختاكور الأوزبكي على الاستقلال الإيراني.

وأعلن الاتحاد الآسيوي خلال مراسم القرعة عن تطبيق تقنية الـ"ver" للمرة الأولى في تاريخ البطولة من الدور ربع النهائي.

الدّور ربع نهائي سيشهد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لأول مرة في تاريخ #دوري_أبطال_آسيا. 🖥️ pic.twitter.com/ZYico6gbAZ — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 28, 2020

المصدر: وكالات