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"ديربي" سعودي جديد في قطر

الرياضة

RT
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أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 (المنطقة الغربية)، التي جرى سحبها اليوم الاثنين، عن مواجهة سعودية جديدة بين النصر والأهلي.

وسيقام "الديربي" السعودي بين النصر والأهلي، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب جاسم بن حمد، في العاصمة القطرية الدوحة.

بينما ستجمع المباراة الأخرى فريقي بيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي، على الملعب ذاته.

وتعد هذه المواجهة السعودية الثانية في الأدوار الحاسمة للبطولة القارية، بعد مواجهة النصر والتعاون في دور الـ16 والتي حسمها المهاجم المغربي حمد الله لصالح النصر بهدف وحيد.

في المقابل، تأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي على حساب نادي شباب الأهلي الإماراتي، بفوزه عليه بركلات الترجيح (4-3).

بينما بلغ بيرسبوليس الدور ذاته على حساب السد القطري، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في حين تغلب باختاكور الأوزبكي على الاستقلال الإيراني.

وأعلن الاتحاد الآسيوي خلال مراسم القرعة عن تطبيق تقنية الـ"ver" للمرة الأولى في تاريخ البطولة من الدور ربع النهائي.

المصدر: وكالات 

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