النصر يكمل عقد ربع نهائي دوري أبطال آسيا

أكمل النصر السعودي عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، بفوز صعب على مواطنه التعاون بنتيجة 1-0 على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة.

وقاد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله فريقه النصر الى الفوز على التعاون بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 75.

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ولحق والنصر بالاهلي السعودي وباختاكور الاوزبكستاني وبرسيبوليس الإيراني الذين تأهلوا على حساب شباب الأهلي الإماراتي واستقلال طهران الإيراني والسد القطري على التوالي.

وتسحب قرعة الدور ربع النهائي الاثنين في العاصمة القطرية، على أن تقام مباراتا ربع النهائي الأربعاء ومباراة نصف النهائي السبت المقبل.

المصدر: "وكالات"