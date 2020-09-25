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رد "نرجسي" من زلاتان إبراهيموفيتش بعد إصابته بفيروس كورونا

الرياضة

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Globallookpress Spada
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كعادته لم يتخل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي عن تصريحاته المثيرة للجدل، بطابع "نرجسي" حتى عندما أعلن الخميس إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي أول رد له على إيجابية فحوصه الطبية، قال إبراهيموفيتش في صفحته على "تويتر": "اختبار الإصابة بالفيروس كان إيجابيا اليوم، لا يوجد أي أعراض، كوفيد 19 كانت لديه الشجاعة الكافية ليدخل معي التحدي، فكرة سيئة".

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وكان إبراهيموفيتش غرد سابقا بغرابته المعتادة قائلا: "إن لم يأت الفيروس إلي فسأذهب إليه"، متحديا كورونا في بداية انتشار الوباء العالمي.

ولاقت تغريدة السويدي رواجا كبيرا وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات في معظمها ساخرة من تحديه لكورونا، كما تصدر وسم Zlatan الأكثر تداولا على "تويتر".

المصدر: twitter\Ibra_official

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