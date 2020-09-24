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صحفية إيطالية ترد على شائعات "علاقتها الغرامية" مع زلاتان (فيديو)

الرياضة

صحفية إيطالية ترد على شائعات
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ردت الصحفية الإيطالية ديليتا ليوتا على شائعات علاقة غرامية تربطها بالنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم.

وكانت مقدمة البرامج الرياضية الإيطالية ديليتا ليوتا على علاقة مع الملاكم بالوزن المتوسط ​​دانييلي سكاردينا، لكنها نأت بنفسها عن شائعات علاقتها برجل متزوج "إبراهيموفيتش".

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية تصريحات ليوتا: "أنا لا أنكر أي شيء عن علاقتي مع دانييل ، لقد كانت حبا كبيرا في حيات ، ثم انتهى".

وتابعت:" التواجد مع رجل متزوج أمر غير مقبول بالنسبة لمبادئي، مع كل الخيارات في العالم يجب أن تتمتع بالوضوح حتى لا تضع نفسك في المواقف الخاطئة".

والتقى مهاجم إيه سي ميلان إبرا البالغ 38 عاما، وديليتا أثناء تصوير إعلان لتطبيق اللياقة البدنية "Buddyfit" واقتربا من بعضهما منذ ذلك الوقت.

وتم رصد الثنائي فيما يبدو في مطعم في سردينيا معا حيث كانت ليوتا تحتفل بعيد ميلادها التاسع والعشرين في الجزيرة الإيطالية.

وتداولت الصحف شائعات بوجود علاقة بين نجم كرة القدم والمذيعة الإيطالية، وبرزت مجلة "Chi" على غلافها العنوان الرئيسي "مفاجأة الصيف ".

ولكن ممثلي ليوتا نفوا ذلك وقالوا إنه "لا توجد علاقة" بين الزوجين.

وأثارت ديليتا ليوتا الجدل بسبب انتشار صور شبه عارية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت لمواقف محرجة، على سبيل المثال، عندما طلب جمهور نابولي منها استعراض مفاتنها أمام الملأ، حينما كانت تتوجه إلى منصة الصحفيين رفقة زملائها الإعلاميين، عقب تواجدها على أرض الملعب، أثناء لقاء نابولي وبريشيا ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، ما دفعها إلى الإشارة إليهم موجهة إبهامها إلى الأسفل، للتوقف عن تلك الهتافات.

كما وجهت لها اتهامات حصولها على عملها بسبب مفاتنها، وردت ليوتا على ذلك أن الكليشيهات والصورة النمطية للنساء لا يمكن الرضوخ لها فدوما ما اتهمت النساء العاملات في ميدان الرياضة والسياسة وكأن أنوثتها تهمة.

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يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش متزوج من الممثلة وعارضة الأزياء السويدية، هيلينا سيجير، البالغة من العمر 49 عاما، ولديهما ولدان ماكسيميليان البالغ 14 عاما وفنسنت 12 عاما.

المصدر: the sun

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