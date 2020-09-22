إعلان روما خاسرا في مباراته مع فيرونا بسبب إشراك لاعب لا يحق له اللعب

قالت رابطة الدوري الإيطالي الثلاثاء إنها عاقبت روما باعتباره خاسرا بنتيجة 3-0 في مباراته التي انتهت بالتعادل بدون أهداف مع فيرونا هذا الأسبوع، بسبب إشراك لاعب لا يحق له اللعب.

ولم يكن لاعب الوسط أمادو دياوارا، الذي أكمل 23 عاما في يوليو، مدرجا في تشكيلة الفريق الأول في بداية الموسم رغم أنه لم يكن مؤهلا للقيد في قائمة فريق تحت 22 عاما التي ضمت اسمه.

إقرأ المزيد

ومع ذلك، شارك اللاعب الغيني في مباراة روما الافتتاحية بالموسم الجديد باستاد مارك أنطونيو في فيرونا يوم السبت الماضي.



وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الرياضية اليومية أمس الاثنين أن روما مستعد لاستئناف القرار على أساس أن الخطأ ارتكب بدون وجود نية لانتهاك اللوائح.



وهذه ليست أول مرة تعاقب فيها رابطة الدوري الإيطالي ناديا بالخسارة بسبب مخالفات رسمية، ففي 2016، اعتبر ساسولو مهزوما 3-0 أمام بيسكارا بسبب إشراك أنطونينو راجوسا الذي لم يكن موجودا ضمن القائمة الرسمية للاعبي النادي.

المصدر: "رويترز"