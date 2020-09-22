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رسميا.. إنتر ميلان يعلن تعاقده مع نجم وسط برشلونة مقابل مليون يورو

الرياضة

رسميا.. إنتر ميلان يعلن تعاقده مع نجم وسط برشلونة مقابل مليون يورو
twitter\Inter
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توصل إنتر ميلان لاتفاق مع برشلونة يقضي بالتعاقد مع لاعب وسط تشيلي، أرتورو فيدال، مقابل مليون يورو (1,17 مليون دولار) في انتقال نهائي، كما أعلن الناديان الثلاثاء.

وسيعود فيدال، الذي انضم إلى برشلونة في 2018 من بايرن ميونيخ، للعمل تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي، الذي تعاقد معه في 2011 حين كان يدرب يوفنتوس واستمر مع بطل إيطاليا حتى 2015.

وقال برشلونة في بيان بموقعه على الانترنت: "سيدفع النادي الإيطالي مليون يورو في صورة متغيرات".

وأضاف: "يود برشلونة التعبير عن امتنانه لأرتورو فيدال لالتزامه وإخلاصه، ويتمنى له الأفضل في المستقبل".

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وخاض فيدال 96 مباراة مع برشلونة خلال موسمين وسجل 11 هدفا، وقدم عشر تمريرات حاسمة بجميع المسابقات، وساعد النادي في التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني بموسم 2018-2019.

المصدر: "رويترز"

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