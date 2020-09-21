اتحاد الكرة يفرض عقوبة صارمة على مرتضى منصور

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، الاثنين، منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات إلى جانب غرامة قدرها 200 ألف جنيه.

وجاءت عقوبة مرتضى، بسبب تكرار هجومه على أعضاء اللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة.

كما قررت اللجنة توبيخ كمال فريد، المدير الفني لفريق ألعاب دمنهور وتحذيره بفرض عقوبة حال تكرار المخالفة.

وكانت اللجنة قد عاقبت رئيس الزمالك، بتغريمه 100 ألف جنيه، يوم 8 سبتمبر الجاري، لنفس السبب، لكنه استمر في الهجوم على عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، خلال المداخلات التلفزيونية عبر قناة ناديه.

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وتقرر أيضا معاقبة ماجد سامي، رئيس وادي دجلة، بتغريمه 50 ألف جنيه، بسبب هجومه الدائم على التحكيم، إضافة إلى إيقاف محمد رمضان، مساعد مدرب فريق بلدية المحلة لمدة مباراة وحسام نور الدين، رئيس المركز الإعلامي بالنادي 3 مباريات.



وحفظ الالتماس المقدم من نادي إف سي مصر برفع العقوبات الموقعة من اللجنة ضد بعض العاملين بالفريق والإبقاء على العقوبات كما هي.

ناصر حاتم

المصدر: RT