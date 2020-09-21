طلب مفاجئ من مرتضى منصور

طلب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، من مذيعي قناة النادي عدم التعرض للنادي الأهلي عبر برامجهم.

وقال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الزمالك:"أطالب جميع المذيعين في قناة الزمالك بعدم التعرض للنادي الأهلي بأي شكل، إلا في حالة الرد على أي اتهامات موجهة من الطرف الآخر".

وأضاف رئيس الزمالك :"نادي الأهلي نادي كبير، له جماهيره بالملايين، ولا يوجد خلاف مع أحد أكبر الأندية وصاحب البطولات والمبادئ والقيم، لكن الاختلاف مع بعض الأشخاص في مجلس إدارة النادي، وليس الكل".

وتابع منصور: "أتمنى من الجميع الإلتزام بهذا القرار، بصفتي رئيس مجلس إدارة القناة، وأتمنى أن يلتزم الطرف الآخر بعدم التعرض لنا بأي سوء".

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وكان القرار مفاجئا في ظل المهاترات وتبادل التهجمات بين مسؤولي الناديين المصريين الشهيرين، وسلسلة الاتهامات بالحصول على هدايا وساعات من تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، إضافة لجملة الانتقادات بشأن رحيل اللاعبين النجوم، أمثال عبد الله السعيد وأحمد فتحي وحسام عاشور و رمضان صبحي.

وأكد مرتضى منصور، أن المدير الفني الجديد لنادي الزمالك مدرب عالمي وعلى مستوى، وأبدى موافقته، لكنه سيجتمع مع المساعدين قبل أن يحسم قراره النهائي.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي لنادي التعاون السعودي قد رحل منذ عدة أيام عن تدريب الزمالك بعد دفعه قيمة الشرط الجزائي في عقده.

المصدر: وسائل إعلام مصرية