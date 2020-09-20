مرتضى منصور يتوعد حكام الدوري المصري

أكد مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه أصدر تعليمات للاعبي الفريق الكروي الأول بعدم السماح لأي حكم أن يلمسهم أو يمد يده عليهم، في أي مباراة مقبلة.

وقال مرتضى منصور خلال مكالمة هاتفية عبر قناة الزمالك: "أعطيت تعليمات للاعبي الزمالك بأن يضربوا أي حكم (بالقلم) على وجهه إذا مد يده على أي واحد منهم، بعد الذي فعله محمد معروف بالأمس وضرب مصطفى محمد على وجهه، إنه ليس ناظر مدرسة، وعيب ما يحدث".

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وأضاف: "قدمت بلاغا ضد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، واتهمته بالرشوة، أنت تنتقم من الزمالك، الحكم قيمته 200 جنيه، لكن أنا اشتريت اللاعب بـ200 مليون جنيه!".

واختتم رئيس الزمالك حديثه الغاضب قائلا: "أخبرت اللاعبين بألا ينزلوا أرض الملعب إذا كان محمد معروف هو حكم المباراة".

وفاز الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، قبل أن يتعادل مع مصر المقاصة سلبيا السبت، وذلك بعد خسارة الزمالك أمام أسوان الجمعة الماضي.

المصدر: قناة الزمالك