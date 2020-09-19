"مصر المقاصة" يعكر صفوة احتفالات الأهلي باللقب الـ42

تعادل الأهلي المصري أمام ضيفه "مصر المقاصة" من دون أهداف، في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفتح لاعبو مصر المقاصة ممرا شرفيا لاعبي الأهلي لدى دخولهم إلى أرضية استاد القاهرة الدولي، بكونهم أبطالا للدوري بعد سقوط الزمالك أمام أسوان بهدف وحيد، مساء يوم الجمعة.

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ورفع الأهلي رصيده بعد هذا التعادل إلى 73 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري.

بينما رفع مصر المقاصة رصيده إلى 37 ويشغل المركز السابع على سلم الترتيب.

المصدر: RT