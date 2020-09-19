 
مباشر
عاجل
أردوغان: نعتزم منح الدبلوماسية مجالا لحل المشاكل عبر الحوار ليكون الكل رابحا

الحضري يهنئ الأهلي باللقب الـ42

الرياضة

الحضري يهنئ الأهلي باللقب الـ42
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/orp4

هنأ حارس مرمى منتخب مصر السابق، عصام الحضري، نادي الأهلي وجماهيره بالتتويج بلقب بطل الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك للمرة الـ 42 في تاريخه.

وكتب الحضري "تغريدة" عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "ألف مبروك فوز الأهلي ببطولته المفضلة، للمرة رقم 42 في تاريخه".

إقرأ المزيد
عصام الحضري يعترف بصحة التسجيلات الصوتية المسربة مع فتاة مكسيكية
عصام الحضري يعترف بصحة التسجيلات الصوتية المسربة مع فتاة مكسيكية

وضمن نادي الأهلي تتويجه بلقب بطل الدوري الممتاز، مبكرا عقب فوز فريق أسوان على الزمالك (1-0) في اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة، بعد 27 جولة، حقق خلالها 23 انتصارا مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة، وأصبح بعيدا عن متناول أقرب مطارديه، وصيفه وغريمه التقليدي الزمالك، الذي توقف رصيده عند 55 نقطة بعد هزيمته أمام أسوان.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا