الحضري يهنئ الأهلي باللقب الـ42

هنأ حارس مرمى منتخب مصر السابق، عصام الحضري، نادي الأهلي وجماهيره بالتتويج بلقب بطل الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك للمرة الـ 42 في تاريخه.

وكتب الحضري "تغريدة" عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "ألف مبروك فوز الأهلي ببطولته المفضلة، للمرة رقم 42 في تاريخه".

الف مبروك فوز النادي الأهلي ببطولته المفضلة للمرة رقم 42 في تاريخه 💪🎉🎉🧨 pic.twitter.com/b1nKrFsIq5 — Essam El-Hadary (@ElHadary) September 18, 2020

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وضمن نادي الأهلي تتويجه بلقب بطل الدوري الممتاز، مبكرا عقب فوز فريق أسوان على الزمالك (1-0) في اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة، بعد 27 جولة، حقق خلالها 23 انتصارا مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة، وأصبح بعيدا عن متناول أقرب مطارديه، وصيفه وغريمه التقليدي الزمالك، الذي توقف رصيده عند 55 نقطة بعد هزيمته أمام أسوان.

المصدر: وكالات