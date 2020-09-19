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عصام الحضري يعترف بصحة التسجيلات الصوتية المسربة مع فتاة مكسيكية

الرياضة

عصام الحضري يعترف بصحة التسجيلات الصوتية المسربة مع فتاة مكسيكية
Reuters
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رد حارس المنتخب المصري السابق لكرة القدم، الأسطورة عصام الحضرى، على التسريب الصوتي المنسوب له مع إحدى المعجبات من المكسيك، والذي انتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "يا جماعة منعا للقيل والقال، وأنا مبحبش أتكلم كتير في أي موضوع يحصل، اللي بيطلب مني رسالة صوتية أو فيديو أقول فيه كلمتين يفرحوه في حدود الأدب، أنا بعمل ده بالحب وبالود، والدليل أن في دلوقتي منصة إلكترونية بيتطلب فيها الكلام ده رسمي و بفلوس، ريحوا نفسكوا وشوفولكوا ترند غيري".

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وانتشرت تسجيلات صوتية ورسائل نصية بين عصام الحضري وإحدى المعجبات المكسيكيات، وتداولتها الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعترف الحضري (47 عاما) بأن الرسائل الصوتية خاصة به، لكنها كانت من فترة طويلة ولم تخرج عن حدود الأدب والاحترام.

المصدر: "twitter/elhadary" 

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