شاهد.. تشيلسي يدفع الثمن غاليا سريعا أمام ليفربول

هز فريق ليفربول شباك مضيفه تشيلسي مرتين في بداية الشوط الثاني للقاء الذي جمعهما يوم الأحد، على ملعب "سامفورد بريدج"، وذلك ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم السنغالي ساديو ماني هدفين متتاليين في الدقيقتين (50 و54)، ليعاقب سريعا الدنماركي أندرياس كريستينسن مدافع تشيلسي، على خطأه القاتل.

The Goal of Sadio Mané for Liverpool in video ! 🤯🎥#CHELIV#LFC 🔴pic.twitter.com/Sma6wwmJjf — Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) September 20, 2020

The Goal of Sadio Mané for Liverpool in video ! 🤯🎥#CHELIV#LFC 🔴pic.twitter.com/dsI3TiMjsp — Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) September 20, 2020

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فقد أشهر حكم الساحة الدولي بول تيرني، بعد اللجوء إلى تقنية الـ"VAR"، البطاقة الحمراء في وجه المدافع أندرياس كريستينسن لعرقلته ساديو ماني بالذات لمنعه من الانفراد بالمرمى، عندما كان الشوط الأول للمباراة يلفظ أنفاسه الأخيرة.

المصدر: RT