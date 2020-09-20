التشكيلة الأساسية لـ"قمة" تشيلسي ومضيفه ليفربول
يحتضن ملعب "سامفورد بريدج"، اليوم الأحد، الساعة (15:30) بتوقيت غرينيتش، المباراة المرتقبة بين ليفربول ومضيفه تشيلسي، وذلك ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسيبدأ فرانك لامبارد، المدير الفني للفريق اللندني "البلوز"، هذه "القمة" المرتقبة بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه "الريدز":
☑ Chelsea team news! #CHELIVpic.twitter.com/eFsOYNmdi1— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 20, 2020
بينما اختار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني "للريدز"، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "البلوز".
Today's line-up 🆚 @ChelseaFC...— Liverpool FC (@LFC) September 20, 2020
Gomez (minor knock) and Matip (minor muscle issue) both miss out. Thiago named on the bench.
المصدر: " twitter/LFC/ChelseaFC"