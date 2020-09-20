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تشيلسي يتلقى ضربة موجعة في نهاية الشوط الأول أمام ليفربول (فيديو)

الرياضة

تشيلسي يتلقى ضربة موجعة في نهاية الشوط الأول أمام ليفربول (فيديو)
Reuters
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تلقى فريق تشيلسي ضربة موجعة في نهاية الشوط الأول لمباراته أمام ضيفه ليفربول، وذلك ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأشهر حكم الساحة بعد اللجوء إلى تقنية الـ"VAR" البطاقة الحمراء في وجه المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن لعرقلته المهاجم السنغالي ساديو ماني لمنعه من الانفراد بالمرمى، عندما كان الشوط الأول للمباراة يلفظ أنفاسه الأخيرة، على ملعب "سامفورد بريدج"، اليوم الأحد، والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

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المصدر: RT 

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