تشيلسي يتلقى ضربة موجعة في نهاية الشوط الأول أمام ليفربول (فيديو)

تلقى فريق تشيلسي ضربة موجعة في نهاية الشوط الأول لمباراته أمام ضيفه ليفربول، وذلك ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأشهر حكم الساحة بعد اللجوء إلى تقنية الـ"VAR" البطاقة الحمراء في وجه المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن لعرقلته المهاجم السنغالي ساديو ماني لمنعه من الانفراد بالمرمى، عندما كان الشوط الأول للمباراة يلفظ أنفاسه الأخيرة، على ملعب "سامفورد بريدج"، اليوم الأحد، والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

🔴 Andreas Christensen is the first player to be shown a red card in PL for Chelsea since Tiemoue Bakayoko in Feb 2018



He is also the first player to be sent-off in a PL game between these teams since Frank Lampard in Feb 2009 pic.twitter.com/69PZPCRFT6 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) September 20, 2020

إقرأ المزيد

المصدر: RT