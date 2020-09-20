الهلال السعودي يغير فندقه في قطر

حصلت إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم، على الموافقة من الاتحاد الآسيوي، بشأن نقل مقر بعثة الفريق حاليا، خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا 2020 في قطر.

وجاء طلب إدارة نادي الهلال، بعد تعدد الإصابات بين بعثته، وبناء على تقارير الجهاز الطبي، الذي يجد أن مقر سكن جديد يشتمل على وسائل تهوية كافية، وأكبر في مساحته من الفندق الحالي، وأقل كثافة للسكان، يعد الحل الأفضل للفريق في الأوضاع الراهنة.

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ورغم محاولات الفريق السعودي لتأجيل المباراة بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين أعضائه، إلا أن الاتحاد الآسيوي رفض ذلك، وأكد إقامة المواجهة في موعدها، وذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده الهلال مع الاتحاد الآسيوي، مساء أمس السبت، لإيجاد حل لتلك الأزمة التي لحقت بـ"الزعيم".

وأبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نادي الهلال، بأنه سيعتبره منسحبا في حال عدم حضوره للمباراة.

ويحتل الهلال، حامل لقب بطولة دوري أبطال آسيا، المركز الأول في ترتيب المجموعة الثانية، برصيد عشر نقاط، ويحتاج إلى نقطة واحدة فقط للتأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

المصدر: وكالات