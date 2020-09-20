الهلال السعودي يستعين بالحرس القديم لمواجهة شاهر خودرو الإيراني

قرر نادي الهلال السعودي استدعاء قائده المعتزل محمد الشلهوب للمشاركة في مباراة اليوم الأحد، أمام شاهر خودرو الإيراني، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وأعلن الشلهوب اعتزاله رسميا، بنهاية الموسم الحالي، من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، الذي توج به "الزعيم"، إلا أن النادي قرر استدعاءه بسبب الحالات المتزايدة المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وطلبت إدارة الهلال، وفقا لمصادر خاصة بـ"الرياضية"، من اللاعب المسجل بكشوفات البطولة الآسيوية، السفر، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية من أجل اللحاق ببعثة الفريق، حيث أجرى اللاعب مسحة طبية للتثبت من سلامته، عملا بإجراءات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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وجاء ذلك بعد رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طلب مجلس إدارة نادي الهلال، تأجيل مباراته أمام شاهر خودرو.

ورغم المحاولات الهلالية لتأجيل المباراة بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الفريق الكروي، بعدما وصلت إلى 15 إصابة، فإن الاتحاد الآسيوي رفض ذلك، وأكد إقامة المباراة في موعدها، وذلك خلال الاجتماع الطارىء الذي عقده الهلال مع الاتحاد الآسيوي، مساء أمس السبت، لإيجاد حل لتلك الأزمة التي لحقت بـ"الزعيم".

وأبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نادي الهلال، بأنه سيعتبره منسحبا في حال عدم حضوره للمباراة.

ويحتل الهلال، حامل لقب بطولة دوري أبطال آسيا، المركز الأول في ترتيب المجموعة الثانية، برصيد عشر نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام باختاكور الأوزبكي، ويليهما في المركز الثالث شباب أهلي دبي الإماراتي، برصيد 6 نقاط، ومن ثم فريق شاهر خودرو في المركز الأخير من دون نقاط.

المصدر: وكالات