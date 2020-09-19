الهلال السعودي يطلب تأجيل مباراته ضد شاهر خودرو الإيراني

طلب مجلس إدارة نادي الهلال السعودي اليوم السبت، من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل مباراته أمام شاهر خودرو الإيراني المقررة يوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة لدوري الأبطال.

وكشف نادي الهلال اليوم السبت، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف لاعبي النادي.

وأوضح النادي السعودي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن: "مجلس إدارة نادي الهلال طالب، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء اليوم السبت، تأجيل مباراته التي ستجمعه بنظيره شهر خودرو الإيراني مساء غد الأحد، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك بعدما أوضحت الفحوصات الأخيرة التي أجرتها بعثة الهلال اليوم السبت إصابة عشرة أفراد من البعثة بفيروس كورونا منهم الثلاثي علي آل بليهي، متعب المفرج و(الفرنسي) بافيتيمبي جوميز"، وستة أعضاء من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، موضحا "ليصل إجمالي عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا إلى خمسة عشر لاعبا".

📄 بعد تسجيل ١٠ إصابات جديدة بـ "كورونا"..#الهلال يطلب تأجيل لقاء "شهر خودرو" pic.twitter.com/VaVbF4qD6h — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 19, 2020

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وكان الهلال أعلن السبت الماضي إصابة خمسة لاعبين بفيروس كورونا "كوفيد – 19" وهم محمد البريك مدافع الفريق، وسلمان الفرج قائد الفريق، ومحمد الواكد الحارس البديل، وصالح الشهري مهاجم الفريق وحمد العبدان لاعب خط الوسط، بالإضافة إلى سعود كريري إداري الفريق ونجم الزعيم السابق.

وأعلن الهلال في اليوم التالي إصابة لاعب وسطه نواف العابد بالفيروس، قبل أن يكشف الخميس عن ارتفاع العدد الى عشرة لاعبين بإصابة عبدالله الجدعاني، ونواف الغامدي (حارسا مرمى)، والمدافع عبدالله الحافظ وياسر الشهراني.

ويحتل الهلال، حامل لقب بطولة دوري أبطال آسيا، المركز الأول في ترتيب المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام باختاكور الأوزبكي، ويليهما في المركز الثالث شباب أهلي دبي الإماراتي، برصيد 6 نقاط، ومن ثم فريق شاهر خودرو في المركز الأخير من دون نقاط.

المصدر: وكالات