شاهد.. النصر يحسم القمة السعودية الإيرانية

ضمن نادي النصر السعودي صعوده لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، إثر فوزه على سباهان أصفهان الإيراني (2-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة الرابعة للبطولة.

وأحرز هدفي الفريق السعودي كل من المدافع عبدالله مادو، والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، في الدقيقتين (32 و41) من عمر المباراة التي جرت على استاد جاسم بن حمد بنادي السد القطري.

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وجدد نادي النصر بذلك فوزه على سباهان أصفهان، بعد انتصاره عليه وبالنتيجة ذاتها بهدفين، في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، في الجولة الثالثة.

ورفع النصر رصيد بعد هذا الفوز إلى 10 نقاط، واستعاد صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، متجاوزا بفارق نقطتين فريق السد القطري الذي تغلب بدوره على العين الإماراتي برباعية نظيفة، في وقت سابق من اليوم أيضا.

بينما تجمد رصيد سباهان أصفهان عند ثلاث نقاط، ويشغل المركز الثالث على سلم الترتيب، بفارق نقطتين عن العين صاحب المركز الأخير برصيد نقطة يتيمة، ودع بها البطولة رسميا.

المصدر: "@theafccl"