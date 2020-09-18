القمة القطرية الإماراتية تنتهي بفوز ساحق للسد على العين.. فيديو

ألحق نادي السد القطري هزيمة ساحقة بالعين الإماراتي (4-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الجزائري بغداد بونجاح هدفين للفريق القطري، الأول والثالث في الدقيقتين (26 و70)، بينما تكفل بتسجيل الثنائية الأخرى كل من زميليه أكرم حسن عفيف، والبرازيلي رودريغو تاباتا، في الدقيقتين (56 و86) على الترتيب.

HIGHLIGHTS | Baghdad Bounejdah's brace hands 🇶🇦 Al Sadd a comfortable win and 3️⃣ important points!



READ: https://t.co/rHzknAAGK9pic.twitter.com/jfBM3WHeVZ — #ACL2020 (@TheAFCCL) September 18, 2020

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وكان الفريقان قد تعادلا (3-3) في لقاء مثير جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، في إطار مباريات الجولة الثالثة من البطولة.

ورفع السد رصيده بعد هذا الفوز إلى 8 نقاط، واعتلى صدارة المجموعة الرابعة، مبتعدا بفارق نقطة واحدة عن وصيفه النصر السعودي، قبل مباراته في وقت لاحق من اليوم أيضا، أمام سباهان أصفهان الإيراني، صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

بينما يقبع العين في قاع ترتيب المجموعة برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: "@theafccl"