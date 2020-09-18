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الشارقة الإماراتي يثأر من الدحيل القطري في عقر داره (فيديو)

الرياضة

الشارقة الإماراتي يثأر من الدحيل القطري في عقر داره (فيديو)
RT
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فاز الشارقة الإماراتي على الدحيل القطري في عقر داره (4-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وحملت رباعية الفريق الإماراتي توقيع كل من، خالد باوزير، ماجد سرور، البرازيلي إيغور كورونادو، البرازيلي كايو لوكاس فيرنانديز، في الدقائق (18، 62، 75 من ضربة جزاء، 90) على الترتيب.

بينما أحرز هدفي الفريق القطري كل من لاعب خط الوسط عبد الله عبد السلام الاحرق، والمهاجم المعز علي عبد الله، في الدقيقتين (12 و70) على الترتيب، من زمن اللقاء، الذي أقيم على استاد المدينة التعليمية في مدينة الريان القطرية.

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وثأر الشارقة بذلك من الدحيل لخسارته أمامه (1-2) يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الثالثة من البطولة.

وحقق الشارقة بذلك انتصاره الأول في البطولة مقابل تعادل وهزيمتين، وتقدم إلى مركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط.

بينما توقف رصيد الدحيل عند 6 نقاط، ويحتل المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف المتصدر التعاون السعودي، الذي سيواجه، في وقت لاحق من اليوم أيضا، فريق بیرسبولیس الإيراني، صاحب المركز الأخير برصيد أربع نقاط.

المصدر: "@theafccl" 

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