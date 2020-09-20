الاتحاد الآسيوي يرفض طلب الهلال السعودي بتأجيل مباراته

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طلب نادي الهلال السعودي، بتأجيل مباراته أمام شاهر خودرو الإيراني، المقررة اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ورغم المحاولات الهلالية لتأجيل المباراة بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الفريق الكروي، بعدما وصلت إلى 15 إصابة، فإن الاتحاد الآسيوي رفض وأكد إقامة المباراة في موعدها، وذلك خلال الاجتماع الطارىء الذي عقده الهلال مع الاتحاد الآسيوي، مساء أمس السبت، لإيجاد حل لتلك الأزمة التي لحقت بـ"الزعيم".

وأبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نادي الهلال، بأنه سيعتبره منسحبا في حال عدم حضوره للمباراة.

وتلقى نادي الهلال السعودي صدمة كبيرة في الساعات الماضية، بعد ثبوت إيجابية حالتين بصفوفه بفيروس كورونا، علما بأنه أعلن في وقت سابق، إصابة مجموعة من لاعبيه بالفيروس، بجانب سعودي كريري، مدير الفريق.

المصدر: وكالات