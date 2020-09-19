"الفيفا" يزف خبرا سارا للمنتخب المغربي

بات بإمكان منير الحدادي، اللعب للمنتخب المغربي، بعدما ظل مرتبطا بمنتخب إسبانيا، وذلك بموجب تعديل أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال مؤتمر عقده أمس الجمعة عبر الفيديو.

وذكرت جريدة "المنتخب" المغربية، أن الـ"فيفا"، عدل من قانون الجنسية الرياضية للاعبين، حيث تمت المصادقة على قرار يسمح للاعبين من أصحاب الجنسية المزدوجة، الذين سبق لهم تمثيل منتخب ما، بتغيير جنسيتهم الكروية في حال توفرت بعض الشروط، من بينها عدم لعب أكثر من ثلاث مباريات مع أي منتخب قبل بلوغ سن الـ21 عاما، بجانب عدم المشاركة في مسابقة دولية.

Reuters

وبموجب القانون الجديد، فسيكون بإمكان الاتحاد المغربي لكرة القدم الاستفادة من خدمات منير الحدادي، خريج مدرسة نادي برشلونة ولاعب نادي إشبيلية الحالي، علما بأن صاحب الـ25 عاما، أبدى في وقت سابق، رغبته الكبيرة في حمل قميص منتخب "أسود الأطلس".

وكان الحدادي، المولود في إسبانيا لأم إسبانية وأب مغربي، خاض مباراة واحدة مع منتخب "لاروخا" أمام مقدونيا (الشمالية) في تصفيات بطولة أوروبا في سبتمبر عام 2014، عندما شارك بديلا، وهو ما حرمه بعد ذلك من فرصة الانضمام إلى "أسود الأطلس".

المصدر: وكالات