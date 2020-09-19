محكمة التحكيم الرياضية: الترجي التونسي بطل إفريقيا وطعن الوداد المغربي مرفوض

رفضت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، أمس الجمعة، طعن الوداد المغربي، بشأن مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، التي بناء على نتيجتها تم تتويج الترجي التونسي باللقب.

وذكرت "كاس" في بيانها الرسمي: "رفضت محكمة التحكيم الرياضية الاستئناف، وأكدت قرار مجلس استئناف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالكامل، وعليه تم تأكيد فوز الترجي الرياضي التونسي بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2018/2019".

وبهذا القرار، تكون محكمة التحكيم الرياضية قد أسدلت الستار على نزاع بين الوداد والترجي دام لأكثر من عام.

وأثارت مباراة الفريقين التي أقيمت على الملعب الأولمبي في "رادس" بضواحي تونس العاصمة، في مايو 2019، اعتراضات من قبل الفريق المغربي، لا سيما بشأن العطل في تقنية المساعدة بالفيديو "فار".

وانسحب لاعبو الوداد من أرض الملعب إثر توقف اللعب بعد نحو ساعة على انطلاق المباراة، عقب قرار الحكم إلغاء هدف التعادل (1-1) الذي سجلوه قبل ذلك بدقائق، ومطالبتهم بالعودة إلى تقنية الفيديو لتبيان ما إذا كان قرار الحكم صائبا.

وعلى الرغم من أن الحكم الغامبي، باكاري غاساما، أعلن بعد نحو ساعة ونصف ساعة من التوقف، إنهاء المباراة وتسليم كأس دوري أبطال إفريقيا للترجي، عاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بعد أيام، وقرر إثر اجتماع طارئ للجنته التنفيذية، إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة، معللا ذلك بعدم توافر "شروط اللعب والأمن" في "رادس".

وبعد قرار "الكاف"، لجأ الفريقان إلى محكمة التحكيم الرياضية لإنصافهما، وقضت المحكمة بأن اللجنة التنفيذية في "الكاف"، لا تملك سلطة إعادة النهائي وأبطلت القرار.

وأحال "الكاف" القضية إلى لجنة الانضباط التي اعتمدت فوز الترجي باللقب مع تغريم الوداد.

وطعن الوداد بعدها على القرار قائلا إنه كان ظالما، ولكن المحكمة الرياضية رفضت طعن الفريق المغربي، وأكدت قرار مجلس استئناف الاتحاد الإفريقي "الكاف" بالكامل، وعليه تم تأكيد فوز الترجي الرياضي التونسي بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2018/ 2019.

المصدر: وكالات