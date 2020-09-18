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شاهد.. ليفاندوفسكي يعمق جراح خصمه بـ"رابونا"

الرياضة

شاهد.. ليفاندوفسكي يعمق جراح خصمه بـ
Globallookpress
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شهدت مباراة الجولة الافتتاحية للدوري الألماني الممتاز لكرة القدم، فوزا ساحقا لحامل اللقب بايرن ميونخ على ضيفه شالكه، بثمانية أهداف كاملة، إضافة إلى "رابونا" رائعة.

وأحرز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لفريقه، في الدقيقة 31 من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه، ومن ثم صنع الهدف السادس لزميله مولر، بتمريرة "رابونا" رائعة.

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ويرجع أصل تسمية الـ "رابونا" وهي حركة في كرة القدم، يقوم فيها اللاعب بتسديد الكرة بإحدى قدميه من خلف قدم الارتكاز الأخرى، إلى عام 1948، عندما سجل الأرجنتيني ريكاردو إينفانتي هدفا بتسديد الكرة بإحدى قدميه من خلف قدم الارتكاز، في مباراة بين الفريقين الأرجنتينيين إستوديانتس وروساريو سنترال.

ونشرت صحيفة " El Gráfico"، بعد ذلك، صورة على غلافها للاعب ريكاردو إينفانتي، مرتديا الزي المدرسي، مع عبارة  'El Infante que se hizo la rabona' – أي "إنفانتي يهرب من المدرسة"، كلمة رابونا بالإسبانية تعني الهروب من المدرسة.

المصدر: RT 

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