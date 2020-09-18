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بايرن ميونيخ يزلزل الأرض تحت أقدام لاعبي شالكه

الرياضة

بايرن ميونيخ يزلزل الأرض تحت أقدام لاعبي شالكه
Reuters
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أمطر فريق بايرن ميونخ شباك ضيفه شالكه بثمانية أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب "أليانز أرينا"، في مستهل مشوار الدفاع عن لقب بطل الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز المهاجم البافاري سيرج جنابري ثلاثة أهداف "هاتريك"، في الدقائق (4، 47، و59)، بينما تكفل تسجيل الأهداف الأخرى كل من اللاعبين: ليون غوريتسكا (د. 19)، وروبرت ليفاندوفسكي (د. 31 من ضربة جزاء)، وجوشوا كيميتش (د.65)، وتوماس مولر (د.69)، ليروي سانيه (د.71)، وجمال موسيالا (د.81).

وأعادت هذه النتيجة إلى الأذهان الفوز التاريخي الساحق الذي حققه بايرن ميونيخ على برشلونة (8-2) في أغسطس الماضي، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: RT 

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