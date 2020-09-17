مفاجآت مدوية في القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الأفضل في أوروبا 2020

خلت القوائم القصيرة للمرشحين لنيل جوائز الأفضل في أوروبا المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لأول مرة منذ أكثر من عقد مضى من الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وستمنح الجوائز لأفضل اللاعبين أداء في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي (2019-2020)، مع قائمة من اللاعبين المميزين الذين سيتم منحهم الجائزة وفقا لأعلى نسبة من الأصوات.

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ولن يكون أي من النجمين رونالدو هداف يوفنتوس، وميسي قائد برشلونة، ضمن أي جائزة لهذا العام، لخروج فريقيهما مبكرا من دوري أبطال أوروبا، فيما هيمن فريق بايرن ميونخ المتوج بلقب بطل "التشامبيونز ليغ" على قائمة المرشحين بسبعة لاعبين.

ويعتبر حامي عرين الفريق البافاري الألماني مانويل نوير أبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى، وينافسه كل من الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان، والسلوفاكي يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد.

بينما ضمت قائمة المرشحين على جائزة أفضل مدافع ثلاثي بايرن ميونخ: النمساوي ديفيد ألابا، والكندي ألفونسو ديفيز، والألماني جوشوا كيميتش.

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أما قائمة أفضل لاعب خط وسط فقد تألفت من الثنائي البافاري: الألماني توماس مولر والإسباني تياغو ألكانتارا المنتقل مؤخرا إلى ليفربول، إضافة إلى البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، اللاعب الوحيد من "البريميرليغ" الذي ينافس لاعبي البايرن في هذا الموقع.

وتصدر البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ وهداف دوري الأبطال، قائمة المرشحين على جائزة أفضل مهاجم وينافسه ثنائي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار.

وبدأ تقديم تلك الجوائز لأول مرة عن موسم (2016-2017)، ويتم الاختيار بالتصويت القائم على 32 فريقا و55 صحفيا، وبنظام التنقيط، كما لا يسمح للمدربين أن يختاروا لاعبين من أنديتهم الخاصة.

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ويطلب من كل شخص التصويت لثلاثة أسماء، ويحصل صاحب المركز الأول على 5 نقاط، والثاني على 3، والثالث على نقطة واحدة، ويتم احتساب النقاط وتحديد الفائز من تجميع تلك الأرقام.

وسيتم الإعلان عن الفائز في كل جائزة أثناء قرعة الموسم المقبل في مدينة نيون السويسرية مطلع أكتوبر المقبل، وفي ذات الحفل سيتم منح جائزة أفضل لاعب ولاعبة في أوروبا هذا العام.

يذكر أن جوائز الأفضل ذهبت في العام الماضي، إلى كل من ثنائي ليفربول، الحارس البرازيلي أليسون بيكر، والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، بينما حصل الهولندي فرينكي دي يونغ على جائزة أفضل لاعب وسط، وفاز ليونيل ميسي بجائزة أفضل مهاجم.

المصدر: وكالات