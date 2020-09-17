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تصنيف الـ"فيفا" للمنتخبات.. البرتغال تشدد الخناق على الخمسة الكبار وروسيا أكثر المتقدمين

الرياضة

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AFP Janerik HENRIKSSON
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استأنفت المباريات الدولية، بعد توقف طويل دام نحو ستة أشهر بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"، وكانت العودة مقتصرة على منتخبات قارة أوروبا.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، أول تصنيف للمنتخبات في آخر 6 أشهر، بعد أن أقيمت 54 مباراة ضمن منافسات النسخة الثانية للمسابقة الأوروبية الجديدة، ما انعكس مباشرة على التصنيف العالمي، الذي ظل دون تغيير منذ 9 أبريل الماضي.

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ولم تتأثر المنتخبات الأربع الأولى بهذا التغيير، حيث احتفظت بلجيكا بالصدارة، متقدمة على وصيفتها فرنسا حامل لقب بطلة العالم، والبرازيل الثالثة وإنجلترا الرابعة.

وبينما نجح المنتخب البرتغالي، بطل النسخة الأولى لدوري أمم أوروبا وبطل كأس الأمم الأوروبية أيضا، التقدم مركزين من السابع إلى الخامس، وذلك بفضل انتصار نجمه كريستيانو رونالدو وزملائه على كل من كرواتيا والسويد في دوري الأمم، وهو ما انعكس بالسلب على كرواتيا التي تراجعت مركزين من السادس إلى الثامن.

في المقابل تقدم منتخب إسبانيا مركزا واحدا إلى السابع، بفضل تعادله الثمين أمام نظيره الألماني (1-1) وفوز "الماتادور" العريض على أوكرانيا برباعية نظيفة.

في حين ظلت ثلاثة منتخبات من أمريكا الجنوبية في مراكزها ضمن العشرة الأوائل، الأوروغواي (6)، والأرجنتين (9) وكولومبيا (10).

وكان منتخب روسيا أكبر المستفيدين خلال هذا التصنيف، حين تقدم ستة مراكز ليصبح في الترتيب (32)، بفضل انتصارين على كل من صربيا وهنغاريا.

وفيما يلي ترتيب المنتخبات العشرة الأولى عالميا:

المصدر: "fifa.com" 

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