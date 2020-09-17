تصنيف الـ"فيفا" للمنتخبات.. تونس تتصدر العرب عالميا وقطر آسيويا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، أول تصنيف للمنتخبات في آخر 6 أشهر، وذلك في ظل توقف الأنشطة الرياضية على خلفية تفشي فيروس كورونا.

واستأنفت المباريات الدولية أخيرا، بعد توقف طويل دام ستة أشهر بفعل جائحة كورونا "كوفيد19"، باستثناء المواجهة الودية التي جمعت فريقين من آسيا حين تفوقت أوزبكستان على طاجيكستان (2-1)، وكانت العودة مقتصرة على منتخبات قارة أوروبا التي نشطت مع انطلاق منافسات النسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

واستفاد منتخبا تونس وإيران من هذه التغييرات والنتائج حتى دون أن يلعبا، حيث تقدم "نسور قرطاج" للمرتبة (26)، وإيران ثلاثة مراتب إلى المركز (30).

على الصعيد الآسيوي، حافظت اليابان على الصدارة وتحتل المركز 28 عالما، برصيد 1500 نقطة، متقدمة على وصيفتها إيران صاحبة المرتبة 30 عالميا، برصيد 1489 نقطة، وتليهما في المركز الثالث كوريا الجنوبية صاحبة المرتبة 39 عالميا، برصيد 1464 نقطة.

وتحتل أستراليا المرتبة الرابعة آسيويا والـ41 عالميا، برصيد 1457 نقطة.

بينما تحتل قطر المركز الأول بين المنتخبات العربية الآسيوية والخامس آسيويا، والـ55 عالميا، برصيد 1396 نقطة، ومن ثم السعودية سادسة آسيويا و66 عالميا، برصيد 1351 نقطة.

وفيما يلي الترتيب الكامل لمنتخبات القارة الآسيوية:

.fifa.com

fifa.com

fifa.com

fifa.com

أما على صعيد القارة الإفريقية، فقد ظلت السنغال في المقدمة وتحتل المركز 20 عالميا، برصيد (1555 نقطة)، وتونس ثانية إفريقيا و26 عالميا، برصيد 1506 نقاط، ويحتل منتخب "نسور قرطاج" المركز الأول عربيا.

وتحتل نيجيريا المركز الثالث إفريقيا والـ29 عالميا، برصيد 1493 نقطة، ومن ثم الجزائر رابعة إفريقيا و35 عالميا، برصيد 1482 نقطة، والمغرب خامسا في القارة السمراء، والـ 43 عالميا، برصيد 1456نقطة، وغانا سادسة (46 عالميا، برصيد 1439 نقطة).

بينما يحتل منتخب مصر المركز السابع على المستوى الإفريقي والـ51 عالميا، برصيد 1420 نقطة.

وفيما يلي الترتيب الكامل لمنتخبات القارة الإفريقية:

fifa.com

fifa.com

fifa.com

fifa.com

fifa.com

وسيتم نشر التصنيف العالمي القادم للمنتخبات في 22 أكتوبر 2020.

المصدر: "fifa.com"