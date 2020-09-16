مبابي يهدد عرش صلاح في ليفربول

كشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، دخل في مفاوضات مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان من أجل ضمه لصفوفه.

وأكدت الصحيفة في تقرير يها أن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، في حال التعاقد مع النجم الفرنسي سيكون مضطرا للتضحية بأحد نجوم فريقه وفي مقدمتهم المصري محمد صلاح أو السنغالي ساديو ماني.

كشف برنامج "El Chiringuito ، أن مبابي اتخذ قراره النهائي بشأن الرحيل عن باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الحالي.

وذكر البرنامج الإسباني الشهير، أن المهاجم الدولي الفرنسي البالغ عمره 21 عاما، قرر الرحيل، وأعرب عن رغبته في مواصلة مشواره خارج فرنسا وبالتحديد في نادي ريال مدريد الإسباني.

ويمتد عقد مبابي مع سان جيرمان حتى صيف العام 2022، وبالتالي فإن إدارة الفريق الباريسي ستكون ملزمة بتلبية رغبة المهاجم الشاب إذا أصر على الرحيل مع نهاية الموسم الحالي، وفي حال تعنتها، فقد يوافق مبابي على الاستمرار في "حديقة الأمراء" لموسم إضافي، ليرحل بعدها في العام 2022، مجانا بدون أي قيود.

المصدر: وكالات