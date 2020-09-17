إلغاء بطولة كأس الكرملين للتنس

أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين، واتحاد اللاعبات المحترفات، اليوم الخميس، إلغاء نسخة هذا العام من كأس الكرملين للتنس في موسكو.

ويعود سبب إلغاء البطولة إلى الارتفاع الأخير لحالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية.

وجاء قرار إلغاء منافسات نسخة هذا العام للبطولة، بناء على توصيات من إدارة مدينة موسكو.

وكان من المقرر أن تقام منافسات الرجال في الفترة ما بين يومي 19 و25 أكتوبر المقبل، وفئة السيدات بين 26 أكتوبر والأول من نوفمبر المقبلين.

ولن يؤثر هذا القرار على إقامة بطولة بطرسبوغ المفتوحة المقررة ما بين يومي (12 و18) أكتوبر المقبل.

وأشار اتحاد اللاعبين المحترفين أن بطولات أوروبية أخرى مقررة في الأسبوع ذاته في أنتويرب وكولونيا، ستمضي قدما.

المصدر: "rg.ru"