كاد "يخلع" رأسه .. مدرب تايسون يدفع الثمن غاليا (فيديو)

كاد أسطورة الملاكمة، مايك تايسون، أن "يخلع" رأس مدربه، خلال تدريباته استعدادا لعودته مجددا إلى حلبة "الفن النبيل".

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه الأمريكي تايسون، وهو يتدرب بكل شراسة من خلال توجيه لكمات سريعة لقفازات مدربه، لكن اللكمة الأخيرة وبسبب قوتها، ضربت القفاز لتلامس وجه المدرب، الذي فقد توازنه.

Tyson a los 54 pic.twitter.com/NMqRmp5V3L — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) September 16, 2020

وقال أحد الرواد تعليقا على الفيديو، إن تايسون البالغ عمره 54 عاما، "كاد يخلع رأس مدربه ويسقطه بالضربة القاضية".

بينما علق آخر ساخرا: "ربما يفكر مدرب مايك تايسون أنه لا يتقاضى راتبا كافيا مقابل هذا (تلقي ضربات قوية)".

Mike Tyson’s trainer is probably thinking “I don’t get paid enough for this” 😂😂



pic.twitter.com/8wBrrVSfnV — 🔥#1 MMA Podcast In The World🔥 (@JFoSportsTalk) September 17, 2020

ويستعد تايسون للعودة لحلبة الملاكمة من خلال مواجهة بطل العالم المطلق السابق، الملاكم، روي جونز جونيور (51 عاما)، الذي يحمل الجنسية الأمريكية والروسية، وذلك في الـ28 من نوفمبر المقبل.

يذكر أن تايسون أصبح أصغر بطل للوزن الثقيل على مر العصور في رياضة "الفن النبيل"، بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وعمره 20 عاما، وأول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية، ومجلس الملاكمة العالمي، والاتحاد الدولي للملاكمة.

ووضع تايسون حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2005، بعد أن حقق 50 انتصارا، مقابل ست هزائم.

المصدر: RT