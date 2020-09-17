تغريدة رئيس التعاون السعودي "المستفزة" تخرج مرتضى منصور عن طوره

هاجم رئيس الزمالك، مرتضى منصور، رئيس التعاون السعودي، محمد القاسم، بعد نشر الأخير تغريدة أوضح خلالها أن طلبات فريقه أوامر، في إشارة للتعاقد مع المدرب كارتيرون المستقيل من الزمالك.

وقال منصور مخاطبا رئيس نادي التعاون السعودي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أوضة اللبس" الذي يبث على قناة "النهار": "يا محمد أنت فاهم الأمور بشكل مغلوط، إنك تتحدث عن مصر وعليك أن تتكلم عنها بأدب، وأنت تشعل فتنة بين بلدين وتلعب بالنار".

وأضاف: "الزمالك نادي مصري كبير، مثلما نحترم أهلي جدة والهلال وباقي الأندية، عليك أن تحترمنا، فأنت خطفت المدرب بالأموال، تحدث بأدب عن مصر والزمالك".

وتابع: "أخاطب محمد بن سلمان، هل يرضيك ما قاله محمد القاسم على تويتر؟ لسنا عبيدا عندك.. هل أنت فاهم؟ هذا نادي الزمالك من 1911، إنه جزء من تاريخ مصر والعالم العربي وإفريقيا".

وواصل: "ما فعله محمد القاسم ما هو إلا سرقة وإغراء بالمال".

وختم منصور حديثه قائلا:" كارتيرون سيرحل عن التعاون بنفس الطريقة التي غادر بها الزمالك، ولكن رئيس نادي التعاون قام بصفقة غير مشروعة".

هذا التعاون ياساده

الي يبيه يصير والي يامر عليه

يتم — محمد القاسم (@malqassm2) September 16, 2020

وكان رئيس التعاون، نشر أمس الأربعاء، تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، قال فيها: "هذا التعاون يا سادة.. اللي يبيه يصير واللي يأمر عليه يتم".

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وجاءت هذه التغريدة، بعد أن فسخ المدرب الفرنسي، باتريس كارتيرون، عقده مع الزمالك ودفع الشرط الجزائي الذي يبلغ ربع مليون دولار، من أجل الرحيل إلى التعاون السعودي، الذي وقع معه عقدا لمدة موسمين.

المصدر: مواقع التواصل