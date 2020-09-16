السفير الإسباني: ريال مدريد سيزور العراق

أعلن السفير الإسباني في بغداد خوان خوسيه اسكوبار اليوم الأربعاء، أن نادي ريال مدريد لكرة القدم سيقوم بزيارة إلى العراق بعد زوال خطر جائحة كورونا.

وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة العراقية، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، أن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، استقبل، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة، السفير الإسباني في العراق، خوان خوسيه اسكوبار والوفد المرافق له، وناقش معه الكثر من القضايا ذات الشان الرياضي والشبابي وما يتعلق بالبنى التحتية.

وقال السفير الإسباني إن: "العلاقات الطيبة بين البلدين في هذا المجال تدفعنا إلى أكثر من ذلك، فقد سبق وأن دعمنا كرة القدم العراقية والاتحاد العراقي لكرة القدم واللجنة الأولمبية، وكان في الأفق الكثير من المشاريع منها زيارة ريال مدريد إلى العراق وما زال العرض قائما لقدومه بعد زوال خطر جائحة كورونا والظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع".

وأشار اسكوبار إلى أن: "الفرق العراقية هي الأخرى ستكون لها فرصة إقامة معسكرات تدريبية في إسبانيا سيما وأن عددا من المدربين الإسبان قد عملوا في العراق"، مضيفا أن: "مساعينا لن تتوقف عند هذه الحدود وستصل إلى الخبرات وعمل شركات القطاع الخاص الإسباني في العراق بمجال البنى التحتية والإعمار ونحن نملك خبرة كثيرة في هذا الجانب تحديدا".

بدوره، ذكر درجال أن في العراق مشاريع ستراتيجية كبيرة توقفت بسبب الظروف المشار اليها ومنها الملاعب الرياضية التي تنفذها شركة (تري أرينا) الإسبانية ملعبي عمو بابا (الرصافة) في بغداد وملعب بابل، وقد طالب الشركة باستئناف العمل، لافتا إلى أن العراق لديه الكثير من المشاريع الواعدة في مجال الرياضة للفئات العمرية والمدربين بأعداد كبيرة جدا، ويطمح أن تكون للمدرسة الإسبانية حضورها نظرا للثقة الكبيرة التي تحظى بها.

المصدر: "rudaw.net"