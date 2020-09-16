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موقف زيدان من صفقة ديلي آلي

الرياضة

موقف زيدان من صفقة ديلي آلي
AFP Christophe SIMON
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أوضح زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم موقفه من تعاقد النادي الملكي مع الإنجليزي ديلي آلي لاعب توتنهام.

ذكرت العديد من التقارير مؤخرا أن الويلزي غاريث بيل، جناح ريال مدريد، في طريقه للانتقال إلى توتنهام هذا الصيف.

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ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإنه أثناء المفاوضات بين الناديين حول بيل، عرض مسؤولو توتنهام، إقحام اللاعب ديلي آلي في الصفقة.

وأشارت إلى أن إدارة ريال مدريد عرضت الأمر على زيدان، وتلقت الرد القاطع بقوله: "أعتقد أنه لن يكون إضافة للفريق الذي نملكه".

يذكر أن ديلي آلي لا يتمتع بعلاقة جيدة مع جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، قبل تولي الأخير قيادة الفريق الإنجليزي في الموسم الماضي، بسبب تصريحات سابقة من اللاعب ضد المدير الفني البرتغالي.

المصدر: وكالات 

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