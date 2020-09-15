ريال مدريد يخطف جوهرة "الغواصات الصفراء".. فيديو

أتم فريق ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، صفقة ضم اللاعب الواعد، آدام أرفيلو، البالغ من العمر 15 عاما، إلى صفوفه قادما من نادي فياريال الإسباني.

ونجح ريال مدريد في ضم أرفيلو، ليقطع بذلك الطريق أمام برشلونة الذي كان يسعى للتعاقد مع اللاعب الواعد أيضا، إضافة إلى العديد من الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

⚽ El club blanco cierra la llegada del extremo tinerfeño

🇪🇸 Internacional y pretendido por el Barça, es una de las grandes perlas de la generación del 2005https://t.co/8Z19bKSrRh — Diario AS (@diarioas) September 14, 2020

Real Madrid closed the signing of Adam Arvelo from Villareal. He is considered one of the greatest talents of the Spanish 2005 generation.



[@javirverde] pic.twitter.com/tpymBlvFr6 — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) September 9, 2020

وانضم آدم أرفيلو المولود في مدينة تينيريفي، إلى صفوف نادي فياريال قبل ثلاثة مواسم، بعد أن برز في الأكاديمية الرياضية لفريقي كانديلاريا وتينيريفي، ولعب معهما لمدة موسمين.

Adam Arvelo - Welcome to Real Madrid.



pic.twitter.com/TwQkwaZMkY — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) September 11, 2020

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وسينضم أرفيلو، الذي يرتبط بعقد رعاية مع شركة "نايك" الأمريكية حتى عام 2022 نظرا لإمكاناته، الآن إلى فريق ريال مدريد للشباب (ِA)، تحت قيادة المدرب تريستان سيلادور، حيث سيبدأ عمليه تطوره في مصنع تكوين نجوم ريال مدريد.

المصدر: "آس"